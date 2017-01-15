Tiyatro Sahnesinden Evlilik Teklifi

Hakkari'de bir tiyatro gösterisinin bitiminde sahneye çıkan Tanju Yokuş, kız arkadaşına evlenme teklif etti.



Atatürk Kültür Merkezi'nde, Sermaye Piyasası İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Tanju Yokuş, aynı okulda görev yapan matematik öğretmeni Hatice Nurdan Erkan'a izleyicilerin karşısında evlenme teklif etti.



"Benimle evlenir misin" yazılı pankart açarak teklifini yapan Yokuş'un karşısında bir süre şaşkınlık yaşadığı gözlenen Erkan, ardından Yokuş'a sarıldı.



Seyirciler ise genç çiftin mutluluğunu onları ayakta alkışlayarak paylaştı.



Erkan, teklifin kendisine sürpriz olduğunu belirterek, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum, çok şaşırdım. Çok güzel oldu ve hiçbir kadının reddedemeyeceği bir anı yaşadım. Tanju'ya bu düşüncesi ve sürprizinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Kız arkadaşıyla ayın okulda görev yaptıklarını hatırlatan Yokuş ise, "Evlilik teklifini daha önce yapacaktım. Ancak bir türlü fırsat bulamadım. Bu akşam bir tiyatro oyunu olduğunu öğrendim ve iki bilet aldım. Daha sonra oyuncularla konuştum. Kız arkadaşıma böyle bir sürpriz yapacağımı söyledim ve sağ olsun onlar da beni kırmayıp yardımcı oldular." dedi.