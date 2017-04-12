Tiyatro Oyuncusu Hüseyin Avni Danyal, Okü'de Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin (OKÜ) davetlisi olarak OKÜ'ye gelen tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Hüseyin Avni Danyal, üniversite amfisinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.



OKÜ'ye gelen tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Hüseyin Avni Danyal, "Tiyatro kökenli olmak, tiyatroya uzun yıllar emek vermek kaçınılmaz sonu size hazırlıyor" ifadelerini kullandı. Danyal, "Televizyon gibi bir sektör tiyatroyu bir anda içine almaya başlıyor. Bir sıralama yapacaksak en beğendiğim işler arasında televizyon beşinci sırada gelir. Ne istediğini bilmek ve ona göre çalışmak hayatı kolaylaştırıyor. Hayal edip o hayal için çaba göstermek ve onunla ilgili mücadele vermek sonra üniversitede istediğiniz bölümde okuyabilmek önemli. Kısacası istediğiniz işi yapın" dedi.



Televizyonun tüketime yönelik olduğu için tüketeceğini ve sonra biteceğine değinen Danyal, "Televizyon popüler bir kültürün parçası o yüzden. Oyunculuk uzun soluklu bir süreç. Zor bir süreç ama belli bir başarıyı yakalarsanız oyunculuğunuz uzun sürer ama televizyonda dizi oyunculuğu bir eğitim alınmadığında uzun soluklu olmaz. Oyunculuğun ortalaması da olmaz. Oyuncu her zaman iyi olmak zorundadır" diye konuştu.



Söyleşi sonunda OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından Danyal'a günün anısına çiçek ve hediye takdim edildi. - OSMANİYE