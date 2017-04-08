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Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bergama



Mekan : Bergama Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Ertuğrul, Boblingen Cad. 35700



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Tiyatro Oda "Halktan Biri"



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır