Tiyatro Oda "Halktan Biri"

... Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Tiyatro Oda

...


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bergama

Mekan : Bergama Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Ertuğrul, Boblingen Cad. 35700

Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Tiyatro Oda "Halktan Biri"

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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