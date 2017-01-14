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Tiyatro Merdiven - Duruşma Gecesi

Tiyatro Merdiven - Duruşma Gecesi

Duruşma Gecesi, Karma Drama sahnesinde sizlerle buluşuyor.

Tiyatro Merdiven - Duruşma Gecesi

Duruşma Gecesi, Karma Drama sahnesinde sizlerle buluşuyor.

Yücel Tuzak; evli ve dört çocuk babası bir pazarlamacıdır. Şehir dışında bir iş ziyaretindeyken arabası bozulur ve yolda kalır. Şehre geri dönemeyen otelde de yer bulamayan Yücel Tuzak, emekli bir hakimin evine misafir olur. Emekli hakim ara sıra arkadaşlarıyla toplanarak eski mesleklerini icra ettikleri bir oyun oynamaktadır. Bu kanun ve hükümlerin geçerli olmadığı bir mahkemecilik oyunudur. Yücel'in oyun icabı yargılandığı bu duruşma gecesi gittikçe değişik bir hal alacak, günümüz iş dünyasının sorgulandığı bir vicdani hesaplaşmaya dönüşecektir.

Hikaye: Friedrich Dürrenmatt

Uyarlayan Yöneten:  Ruşen Gülen

Yönetmen Yardımcısı: Deniz Gül - Mine Altın Sinan

Dekor Tasarım: Eşref Büyüksofuoğlu

Kostüm Tasarım: Sibel Tomaç

Işık: Gürkan Özgen

Oynayanlar: Gürkan Sinan - Hüseyin İnan Kuzel - Bülent Aksu - Selçuk Delipınar - Özer Yarımcalı - Handan Delipınar

Fotoğraf: Oğulcan Delipınar

Grafik: Hüseyin İnan Kuzel

Kaynak: Etkinlik.io

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