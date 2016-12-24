Tiyatro Mavi-Kış Rüyası

Kış Rüyası, Akatlar Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.



Yazan/Yöneten: Musa Gönüllü



Müzik: İlker Kalender



Dekor/Kostüm: SMO Dekor Atölyesi



Süre: 50 Dakika



"Her çocuğun hayali değil midir? güzel, neşeli, kahkaha dolu, rengarenk bir yeni yıl. Etrafta; müzik, gülen insanlar, palyaço ve tabiki tonton bir noel baba. Artık tüm çocukların düşleri gerçek oluyor. oyunumuzda onların tüm düşlerini büyülü bir dünyada anlatıyoruz. Dans, müzik, kahkaha dolu bir düşte belki büyüklerimiz bile unuttuğu hayallerini yaşayacak.



Bu düş çocukların düşü haydi onları mutlu edelim, düşlerini paylaşalım."