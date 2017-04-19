Tiyatro Makinesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yepyeni bir oyun; Tiyatro MakinesiYaş Sınırlaması: 5+Detaylar : İl : Eskişehirİlce : MerkezMekan : Eskişehir Kültür ve Sanat SarayıBaşlangıç Saati : 20.04.2017 14: 00: 00Bitiş Saati : 20.04.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yepyeni bir oyun; Tiyatro Makinesi
Yaş Sınırlaması: 5+
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Merkez
Mekan : Eskişehir Kültür ve Sanat Sarayı
Başlangıç Saati : 20.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Tiyatro Makinesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io