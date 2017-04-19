Tiyatro Makinesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yepyeni bir oyun; Tiyatro MakinesiYaş Sınırlaması: 5+Detaylar : İl : Eskişehirİlce : MerkezMekan : Eskişehir Kültür ve Sanat SarayıBaşlangıç Saati : 20.04.2017 11: 00: 00Bitiş Saati : 20.04.

Tiyatro Makinesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yepyeni bir oyun; Tiyatro Makinesi

Yaş Sınırlaması: 5+

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Merkez

Mekan : Eskişehir Kültür ve Sanat Sarayı

Başlangıç Saati : 20.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 13: 00: 00

Kategori : Tiyatro Makinesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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