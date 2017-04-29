Tiyatro Kast "Artık Sığınağın Kalmadı"

Artık Sığınağın Kalmadı, KaST'ın fiziksel anlatıma ve yaratıcı sürece dair son yıllarda yoğunlaşan laboratuvar çalışmasının bir ürünüdür.

Tiyatro Kast

Artık Sığınağın Kalmadı, KaST'ın fiziksel anlatıma ve yaratıcı sürece dair son yıllarda yoğunlaşan laboratuvar çalışmasının bir ürünüdür.

Oyun, yaşamını dışarıdaki dünyadan ayırmayı seçen bir bireyin kayıtsızlığını, yorgunluğunu ve yalnızlığını, bir metre doksan santim genişliğinde ve üç metre uzunluğunda bir tavan arasından anlatıyor.

George Perec'in Uyuyan Adam romanından hareketle,

Yöneten: Salih Usta

Oynayan: Didem Kırış

Işık Tasarım: Utku Kara

Kostüm Tasarım: Hilal Polat

Dekor tasarım: Ahsenur Çiftçioğlu, Esin Çınar

Ses Tasarım: Çağıl Kaya

Afiş Tasarım: Nilüfer Taşkın

Asistanlar: Açelya Çetinkaya, Ayça Yiğitoğlu

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bornova

Mekan : Atölye Açıkkapı

Mekan Adresi : Kazımdirik Mah. 210 Sok. No: 1A

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Tiyatro Kast "Artık Sığınağın Kalmadı"

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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