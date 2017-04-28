Tiyatro Kast "Artık Sığınağın Kalmadı"
Artık Sığınağın Kalmadı, KaST'ın fiziksel anlatıma ve yaratıcı sürece dair son yıllarda yoğunlaşan laboratuvar çalışmasının bir ürünüdür.
Artık Sığınağın Kalmadı, KaST'ın fiziksel anlatıma ve yaratıcı sürece dair son yıllarda yoğunlaşan laboratuvar çalışmasının bir ürünüdür.
Oyun, yaşamını dışarıdaki dünyadan ayırmayı seçen bir bireyin kayıtsızlığını, yorgunluğunu ve yalnızlığını, bir metre doksan santim genişliğinde ve üç metre uzunluğunda bir tavan arasından anlatıyor.
George Perec'in Uyuyan Adam romanından hareketle,
Yöneten: Salih Usta
Oynayan: Didem Kırış
Işık Tasarım: Utku Kara
Kostüm Tasarım: Hilal Polat
Dekor tasarım: Ahsenur Çiftçioğlu, Esin Çınar
Ses Tasarım: Çağıl Kaya
Afiş Tasarım: Nilüfer Taşkın
Asistanlar: Açelya Çetinkaya, Ayça Yiğitoğlu
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Atölye Açıkkapı
Mekan Adresi : Kazımdirik Mah. 210 Sok. No: 1A
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Tiyatro Kast "Artık Sığınağın Kalmadı"
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır