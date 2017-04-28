Artık Sığınağın Kalmadı, KaST'ın fiziksel anlatıma ve yaratıcı sürece dair son yıllarda yoğunlaşan laboratuvar çalışmasının bir ürünüdür.



Oyun, yaşamını dışarıdaki dünyadan ayırmayı seçen bir bireyin kayıtsızlığını, yorgunluğunu ve yalnızlığını, bir metre doksan santim genişliğinde ve üç metre uzunluğunda bir tavan arasından anlatıyor.



George Perec'in Uyuyan Adam romanından hareketle,



Yöneten: Salih Usta



Oynayan: Didem Kırış



Işık Tasarım: Utku Kara



Kostüm Tasarım: Hilal Polat



Dekor tasarım: Ahsenur Çiftçioğlu, Esin Çınar



Ses Tasarım: Çağıl Kaya



Afiş Tasarım: Nilüfer Taşkın



Asistanlar: Açelya Çetinkaya, Ayça Yiğitoğlu



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bornova



Mekan : Atölye Açıkkapı



Mekan Adresi : Kazımdirik Mah. 210 Sok. No: 1A



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Tiyatro Kast "Artık Sığınağın Kalmadı"



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır