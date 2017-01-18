Tiyatro Karyola

"Karyola rahatlığında doğaçlama kahkaha terapisi", 18 Ocak'ta Kılçık Mekan sahnesinde...



"2014 yılı Ocak ayında, daha önceden çeşitli doğaçlama ekiplerinde görev almış oyuncular tarafından kurulmuş hem yeni hem eski bir doğaçlama ekibidir. Kendi yazı ekibi tarafından oluşturulmuş metinlerle, yetişkin ve çocuk oyunlarını da sahnelemektedir.



Eğlence anlayışınıza yeni bir anlam kazandırmak, düşünmeden hunharca gülmek ve az da olsa normal hayattan uzaklaşmak isteyenler için,'Karyola doğaçlama, gülmenin en konforlu hali' sloganıyla sadece akıllarda değil alkışlarda da kalmayı hedefliyor."