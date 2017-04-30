Tiyatro Dünyası Yasta! Oyuncu Ergün Işıldar Hayatını Kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları oyuncusu Ergün Işıldar hayatını kaybetti.

TWITTER ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

İBB Şehir Tiyatroları Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçılarımızdan Ergün Işıldar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

MUHSİN ERTUĞRUL'DA TÖREN DÜZENLENECEK

Sanatçı için 2 Mayıs'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi ise Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.



ERGÜN IŞILDAR KİMDİR?

Sanat hayatı boyunca yönetmen, çevirmen, sahne ve kostüm tasarımı ve oyunculuk yapan Işıldar, İstanbul Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Liselerarası Şenliği ve İLTÖ Şenliği ile Turgut Özakman'ın "Ocak" isimli oyunuyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ve "En İyi Dekor" ödülü aldı.

Sanatçı, "Kısasa Kısas", "Düğün Ya Da Davul", "Sabahat", "Kendini Yazan Şarkı", "Bir Şeftali Bin Şeftali", "Sakarca", "Kurtuluş Savaşından Müzikli Belgeler", "Eşeğin Gölgesi" gibi birçok oyunda rol aldı.

Işıldar, "İlk Evlilik", "Tahteravallide Üç Kişi", "Belden Aşağı Vurmak", "Eskici Dükkanı", "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" ve "Gizli Oturum" tiyatro oyunlarının yönetmenliğini üstlendi.



