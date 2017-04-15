Tiyatro Avare - Skeç Gecesi

Tiyatro Avare birbirinden eğlenceli skeçleriyle 15 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!

Tiyatro Avare - Skeç Gecesi

Tiyatro Avare birbirinden eğlenceli skeçleriyle 15 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!

BKM Mutfak Sahne'de her Pazartesi Mesut Süre moderatörlüğündeki "4 Çeyrek 1 Tam" gecelerinde başarılı ve eğlenceli skeçleriyle dikkatleri çekmeyi başaran Tiyatro Avare bu kez kendi "skeç gecesi"yle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 

Ekip,  bu kez Mesut Süre moderatörlüğünde izlemeye doyamayacağınız dört farklı skeciyle Cumartesi gecenizi keyifli kılmaya geliyor!

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 15.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Tiyatro Avare - Skeç Gecesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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