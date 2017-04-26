Tiyatro Atölyesi Eruh'a Taşındı

Kardeşlik ve dostluk duygularını kültür ve sanat etkinlikleri ile pekiştirmek için Eruh'a çıkarma yapan Yıldırım Belediyesi, çocuklara mutluluk götürürken öğrencileri yarınlara hazırlayan öğretmenleri ve ilçedeki üniversite öğrencilerini unutmuyor.

Eruh'ta görev yapan öğretmenler ve Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler Eruh Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kurslarla tiyatro sahnesinin heyecanını yaşıyor. Öğretmenlere yönelik düzenlenen drama atölyesinde yaparak-yaşayarak, deneyerek-deneyimleyerek aktif öğrenme yollarının gerçekleşmesi amaçlanıyor. Hayatın bir simülasyon merkezi olarak görüldüğü drama atölyesinde, kazanımlar aktarılırken, gelişim seviyelerine göre kişisel gelişim desteği sağlanıyor. Öğrenciler için hazırlanan temel tiyatro atölyesinde ise olgulara derinlikli bakılmasının yöntemlerinin yanında çeşitli tiyatro yöntemleri üniversite öğrencilerine aktarılıyor. Eruh'taki kısıtlı imkanların yanında sosyalleşebilecekleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri etkinliklerle buluşmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenler ve öğrenciler, kursun ardından kendilerine bu olanağı tanıyan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür etti.