Titiz Araştırma Şirketi Sahibi Ali İhsan Adıgüzel : 13 Araştırma Şirketi Arasında Başarılı Olan 6...

ANKET firmalarının referandum öncesi yaptıkları tahminlerinin hangi oranda tuttuğu tartışılırken, bu firmalar arasında Titiz Araştırma Şirketi ön plana çıktı. Referandum öncesi yüzde '53.3 Evet' tahmininde bulunan Titiz Araştırma Şirketi'nin sahibi Ali İhsan Adıgüzel, "Yüzde 2'lik yanılma payımız oldu ki bu oran hiç de küçümsenemez. Elde ettiğimiz başarı tesadüfi değil. Şirket çalışanlarımız, adımız gibi titiz bir çalışma sürecinin ardından bu sonuca ulaştı ve bu alanda isim yapmış 13 araştırma şirketi arasında başarılı olan 6 şirketten biriyiz. Birçok şirketin 'Yüzde 58, yüzde 60' gibi oranlar verdiği göz önüne alınırsa anket firmaları arasında güvenirliliğimiz kendini net bir şekilde gösteriyor. Bu arada Kocaeli merkezli bir şirketiz ve Kocaeli genelinde 56.7 Evet çıkarken biz 57'lik bir tahminde bulunmuştuk ve sadece 0.3'lük yanılma payımız oldu. Sonuç olarak Titiz Araştırma Şirketi bu referandumla ilgili yapılan çalışmada sınıfı geçmiştir. Aslında bu ifade sadece bizim değil, çalışmalarımızı takip eden hemen herkesin ortak ifadesidir" şeklinde konuştu.



- Ankara