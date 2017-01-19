TİTCK: İlaç talebi Geri Çevirene Ceza Uygularız

20 Şubat'ta yüzde 10.6 zamlanacak ilaçlar piyasada bulunmayınca devreye Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) girdi. Kurum, yaptığı duyuruda, ilaç olduğu halde talepleri geri çeviren firmalar hakkında idari ve cezai işlem yapılacağını açıkladı.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN İLAÇLARIN TEMİNİNDE SIKINTI YAŞANIYOR"

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) yaptığı 6 Ocak 2017 tarihli "İlaç Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Euro Değerinde Değişiklik Hakkında Duyuru" yaptı. Duyuruya göre tüm ilaçlar 20 Şubat'ta yüzde 10.6 zamlanacak. Vatandaşlar bu fiyat düzenlemesine bir ay kala ilaç bulmakta zorlanmaya başladılar. Bazı ilaçlar piyasadan birden bire yok oldu. Türk Eczacılar Birliği'nin verdiği bilgilere göre özellikle astım ve hipertansiyon gibi hayati önem arz eden ilaçların, bazı ağrı kesici ve antibiyotiklerin temininde sıkıntılar olduğu biliniyor.

"FİYAT DÜZENLENMESİNE 1 AY VAR"

Sözcü'nün haberinge göre Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, özellikle bazı ilaç gruplarında ilaç teminde sıkıntılar yaşandığını belirttı. Üney şunları söyledi: "İlaç fiyatlarında, Avro'ya bağlı olarak 20 Şubat'ta değişiklik yapılacağı duyuruldu. Bu duyurudan sonra birliğimize, eczacılardan, vatandaşlardan ve bazı eczane odalarından, ilaç temininde sıkıntılar olduğuna dair şikayetler gelmeye başladı. Özellikle belirli astım ilaçlarında, hipertansiyon ilaçlarında, bazı ağrı kesiciler ve antibiyotiklerde sıkıntıların olduğu bilgileri geliyor. Biz de bu endişeler üzerine durumu TİTCK'e bildirdik ve nedenini sorduk. Çünkü sebebinin ne olduğunu biz bilmiyoruz; burada sorumlu kurum TİTCK'tir. Bizim bildirimimiz üzerine TİTCK bugün bir duyuru yaptı. Biz de bulunamayan ilaçlarla ilgili bildirim yapılması konusunda web sayfamıza bildirim butonu koyduk ve buradan çıkacak raporları TİTCK ile paylaşacağız. Sürecin düzelmesi için biz gereken yazışmaları yaptık. Bu aşmada TİTCK, 'İlaç Takip Sistemi' aracılığı ile bu sorunu gözlemleyebilir ve çözüm getirebilir. İlaçlar 1 hafta önce bulunurken birden bire yok oldu. Henüz 19 Ocak'tayız ve fiyat düzenlemesine daha bir ay var. Hayati önem taşıyan ilaçlarla ilgili gereken tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini düşünüyoruz.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılan uyarıda ilaç sıkıntısını yaratan firmalar hakkında idari ve cezai işlem yapılacağı söylendi. Duyuru şöyle: "İlaç Fiyat Artışına Bağlı Temin Sorunları Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; Ülkemizde beşeri tıbbî ürünlerin üretimi, ithalatı, piyasaya arzı, niteliği, içeriği, tanıtımı ve sair hususlar konuya ilişkin özel kanun olarak esas itibariyle 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nda düzenlenmektedir. Bu Kanun kapsamında; beşeri tıbbî ürünler belirtilen hususlar bakımından, 02/11/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de de belirtildiği üzere Kurumumuz yetki ve sorumluluğu altındadır.

Son dönemde Kurumumuza ulaşan başvuru ve şikâyetlerde; Kurumumuzca 6 Ocak 2017 tarihinde yapılan "İlaç Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Avro Değerinde Değişiklik Hakkında Duyuru" nun ardından bazı üretici firma ve ecza depolarının stoklarında olmasına rağmen, ecza deposu/eczanelerin taleplerini geri çevirdikleri ve fiyat artışı olacak ilaçların satışını yapmadıkları, ilaçları ancak fiyat değişikliğinin geçerli olduğu tarihten sonra piyasaya vereceklerini bildirdikleri belirtilmektedir.

Bu bağlamda; Ülkemizde ilaçların piyasada bulunabilirliğine, dolayısıyla hastaların ilaca erişimine engel teşkil etmek suretiyle piyasaya ilaç verilmemesi durumuna karşı gerekli tedbirlerin alınması, konunun kamu sağlığı bakımından ehemmiyet arz ettiği hususu göz önünde bulundurularak azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Aksi halde sorumlular hakkında mevzuat doğrultusunda idari ve cezai işlem uygulanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."