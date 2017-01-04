Tiski'nin Proje Maliyeti 1 Milyar Lirayı Aştı"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TİSKİ Genel Müdürlüğünün kuruluşundan günümüze kadar tamamladığı, sürdürdüğü ve 2017 yılı yatırım programına aldığı 714 ayrı projenin toplam maliyetinin 1 milyar lirayı aştığını bildirdi.



Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün, Trabzon'un içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.



TİSKİ Genel Müdürlüğünün 2014, 2015 ve 2016 yıllarında toplamda 578 projeyi tamamladığına işaret eden Gümrükçüoğlu, bu projelerin toplam maliyetinin 210 milyon 122 bin 403 lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.



Gümrükçüoğlu, TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülmekte olan 59 ayrı projenin ise 275 milyon 927 bin 564 lira maliyetle gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, devam etmekte olan söz konusu projelerin 2016 ödeneklerinin 97 milyon 118 bin 215 lira olarak gerçekleşirken, aynı projelerin 2017 yılı ödeneklerinin ise 149 milyon 511 bin 957 lira olarak belirlendiğini belirtti.



"2017 yılı için 145 milyon 485 bin lira ödenek ayrıldı"



TİSKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı yatırım programına 77 ayrı projeyi aldığını da vurgulayan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:



"Trabzon'un Ortahisar ilçesinin kayıp ve kaçaklarını ortadan kaldıracak ve kanalizasyon ile yağmur suyunu ayrıştıracak dev projelerin de aralarında olduğu 77 projenin toplam maliyeti 965 milyon 585 bin lira olarak belirlendi. Söz konusu projelere 2017 yılı için 145 milyon 485 bin lira ödenek ayrıldı. Böylece TİSKİ Genel Müdürlüğünün kuruluşundan günümüze kadar tamamladığı, sürdürdüğü ve 2017 yılı yatırım programına aldığı 714 ayrı projenin toplam maliyeti 1 milyar lirayı aştı."



Gümrükçüoğlu, bu yıl yatırım programına alınan 714 ayrı projenin toplam maliyetinin 1 milyar 451 milyon 634 bin 967 lira olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"İlerleyen yıllarda bu yatırımların daha da büyüdüğünü göreceğiz. Bu şekilde sürdüreceğimiz çalışmalarımızla şehrimizin bu alandaki sorunlarını ortadan kaldırmayı, Trabzonumuzu bir dünya kenti haline getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu yatırımlardan ötürü başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakan'ımız Sayın Binali Yıldırım'a, bakanlarımıza, kurumlarımızın yetkililerine ve emek sarf eden tüm işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum."