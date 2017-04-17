Tiryakioğlu, Referandumu Değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye'de halk iradesinin bir kez daha tecelli ettiğini vurgulayarak, "Milletimiz ferasetiyle referandum da tercihini yapmıştır. Çıkan sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.



Türkiye'de anayasa değişikliği ile ilgili gerçekleştirilen referandum un demokratik toplumlara örnek olacak bir şekilde huzur ve güven ortamında yapıldığını vurgulayan Tiryakioğlu, "Aziz milletimiz tarihi bir referandum la tercihini anayasa değişikliğinden yana kullanmıştır. Sandıkta tecelli eden halk iradesine saygı duymak gerekiyor. Demokratik bir olgunluk içerisinde geride bıraktığımız seçim atmosferinden bugün itibariyle bir an önce uzaklaşmamız lazım. Ülkemizin istikbali, bekası ve müreffeh yarınları için ortak hedefler doğrultusunda hep birlikte zaman kaybetmeden yarınlara odaklanmamız gerekiyor" ifadelerinde bulundu.



16 Nisan'da yapılan referandum la tarihi bir dönüşümün halk onayıyla karara bağlandığını ve artık önemli değişim ve gelişmelerin Türkiye'yi beklediğini kaydeden Tiryakioğlu, "Referandumla belirlenen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi, hali hazırda karar alma mekanizmasında yaşanan engellerin ortadan kalkarak, uygulamaların daha hızlı ve seri bir şekilde hayata kazandırılmasına olumlu katkılar sağlayacaktır. Devletin hizmet çarklarının hızlanması, kamu verimliğinin en üst noktalara taşınması iş dünyasına da olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.



Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ve 2017 yılının atılım yılı olacağına işaret eden Tiryakioğlu, ekonomide yeni başarı hikayeleri yazmak ve bunu tüm dünyaya gösterebilmek adına yeni dönemin bir milat olacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP