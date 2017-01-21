Tiroit ameliyatlarında ses kaybına yol açan risk yüzde sıfıra yaklaştı



Özel Tınaztepe Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. A. Serhat Gür, tiroit tümörüne bağlı ameliyatlarda veya tekrar etmiş tiroit ameliyatlarında ses tellerinin zarar görme ihtimalinin yüzde sıfıra yaklaştığını söyledi. Monitör, ameliyat sırasında ses tellerini uyaran sinirleri doktora bildiriyor, doktor da sensör sayesinde ameliyatını ses tellerine zarar vermeden gerçekleştirebiliyor.

Son yıllarda Türkiye'de de kullanılmaya başlanan monitör, ameliyat esnasında ses tellerini uyaran sinirlere yaklaşıldığında doktoru uyarıyor. Geçmiş yıllarda doktorların tamamen gözle görerek korumaya çalıştığı ses telleri, geliştirilen sensörle koruma altına alınıyor.

"HASTA SESİNİ DE KAYBEDEBİLİR"

Tiroit tümörleri veya tekrar etmiş tiroit ameliyatlarında ses tellerini uyaran sinirlerin hasar görmesi ile ilgili yüzde 2'lik bir risk olduğunu belirten Özel Tınaztepe Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. A. Serhat Gür, şöyle konuştu:

"Bu cihaz, operasyon sırasında kullanıyor ve bunun amacı ses tellerinin zarar görme riskini çok düşük seviyelere indirmek. Ameliyatlarla tek taraflı veya iki taraflı ses tellerini uyaran sinirlerin hasar görme ihtimali olabilir. Bu risk, zaman zaman hastanın boğazından bir delik açarak nefes almasını gerektirecek pozisyona kadar gidebilir, hasta sesini de kaybedebilir. Bunu engellemenin yolları aranıyordu. 15 yıldır bu konu üzerinde çalışılıyordu. Ülkemizde bu cihaz son yıllarda kullanılıyor."

ESKİDEN GÖREREK KORUNMAYA ÇALIŞILIYORDU

Sensör geliştirilmeden önce doktorların ses tellerini tamamen görerek korumaya çalıştığını kaydeden Doç. Dr. Gür, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başka bir yolu yoktu. Şimdi kullandığımız bu cihaz hem hasta hem de cerrah açısından rahatlatan bir imkan sağlıyor. Ameliyat sırasında ve sonrasında kafanızda bir düşünce kalmadan işlemi tamamlıyorsunuz."