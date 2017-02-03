Tırların Ölümcül Çarpışması!

İki tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Rusya'da bir tır şoförü dönüş yapmak istediği sırada başka bir tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle buzlanmış yolda kayarak dönen tırlardan birinin şoförü camdan fırlayarak hayatını kaybetti.



Bu feci kaza başka bir aracın kamerasına da saniye saniye yansıdı.



(İHA) - MOSKOVA