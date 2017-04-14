Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan ve arama yapılan tırın zulasından 2 bin 940 paket kaçak sigara çıktı.



Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü;'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda bulunan uygulama noktasında bir tırın durdurulduğu öğrenildi. Tırda yapılan aramalarda, zula tabir edilen kısımda 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Yetkililer, tır sürücüsünün gözaltına alındığı ve hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ