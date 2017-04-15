Tırın Dorsesinden Düşen İş Makinesi Faciaya Neden Oluyordu

Tırın dorsesinden düşen iş makinesi faciaya neden oluyordu



SAMSUN - Samsun'da seyir halindeki tırın dorsesinden düşen ve hızla karayoluna sürüklenen iş makinesi paniğe neden oldu.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dorsesinde iş makinesi taşıyan bir tır, rampadan yukarı çıktığı esnada dorsede bulunan iş makinesi kayarak yola savruldu. Rampadan kontrolsüz bir şekilde hızla yola kayan iş makinesi büyük paniğe yol açtı. Trafiğin yoğun yaşandığı karayoluna inen iş makinesi, refüjde bulunan ferforjeleri kırarak yolun karşısına geçti. Yürekleri ağza getiren kazada iş makinesi, yoldan geçen 34 KL 5563 plakalı başka bir tıra çarparak durabildi.

Kazada tır şoförü Murat Mırık hafif yaralanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol tamamen trafiğe kapandı. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ŞB-SLH-