TÜMÜ
Haberler Search
Tırın Çarptığı Yaya Öldü

Tırın Çarptığı Yaya Öldü

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Tırın Çarptığı Yaya Öldü

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'den Ankara'ya giden K.D'nin kullandığı 33 CUH 91 plakalı tır, Stadyum kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Ayten'e (82) çarptı.

Ağır yaralanan Ayten, kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü K.D. gözaltına alındı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Hastane, Ankara, İzmir, Uşak, Sel
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads