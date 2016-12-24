Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir'den Ankara'ya giden K.D'nin kullandığı 33 CUH 91 plakalı tır, Stadyum kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Ayten'e (82) çarptı.
Ağır yaralanan Ayten, kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü K.D. gözaltına alındı.
Tırın Çarptığı Yaya Öldü
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
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