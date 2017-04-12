Tırın Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre Tuncay Karabıyık yönetimindeki 67 TY 925 plakalı tır, Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak üzerinde, yolun karşı tarafındaki çocuk parkına geçmek isteyen 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar'a çarptı.



Tırın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybeden Çınar'ın cansız bedeni, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.



Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından küçük çocuğun cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayı haber alan Çınar'ın anne ve babası ile yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.



Kazanın olduğu yerde toplanan vatandaşlar, bölgede tırların sür'atli gittiğini belirterek, tepki gösterdi.



Muhammet Ali Çınar'a çarparak ölümüne yol açan tır sürücüsü gözaltına alındı.