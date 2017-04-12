Tırın Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuğun Ölmesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısındaki oyun parkına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, sürücü Tuncay Karabıyık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.



Olay



Tuncay Karabıyık yönetimindeki 67 TY 925 plakalı tır, Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak üzerinde, yolun karşı tarafındaki çocuk parkına geçmek isteyen 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar'a çarpmıştı. Çınar, tırın altında kalarak hayatını kaybetmişti.



Kazanın ardından bölgede çok sayıda ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yaşandığını belirterek yol güzergahını ulaşıma kapatan mahalle sakinlerinin talebi üzerine, özel bir şirketten istenen iş makinesiyle atıl durumdaki eski yol yeniden ana yola bağlanarak tırların geçişine açılmıştı.