Tırın altında kalan çocuk hayatını kaybetti



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Tır sürücüsünü linç edilmekten polis kurtardı.

Kaza, Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile parkta oynadıktan sonra babaannesi Fatma Çınar'a ait fırına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar, T.K. idaresindeki 67 TY 925 çekici ve 67 TY 926 dorse plakalı tırın altın kaldı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin bağırması üzerine duran tır sürücüsü çocuğun üzerinden geçtiğini fark etti. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri küçük çocuğunu öldüğünü belirledi. Muhammet Ali'nin babaannesi Fatma Çınar torunun başında uzun süre gözyaşı dökerken, olayı haber alınca mahalleye gelen baba Ferhat Çınar ise koşarak tırın etrafında oğlunu aradı. Gözü yaşlı baba arkadaşlarının desteği ile güçlükle ayakta durabildi. Mahalle sakinleri saklandığı mahalle bakkalından polis otosuna götürülen tır sürücüne linç girişiminde bulundu. Saldırıyı polis ekipleri önlerken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza sonrası çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilerek güvenlik önlemi alırken, Potbaşı Sokak çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Mahalle sakinleri ise defalarca uyarmalarına rağmen tırların mahalle içerisinden geçmesini engellemeyen yetkililere tepki gösterdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.