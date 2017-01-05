Tire'ye "Fakülte" Talebi

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, ilçenin gelişen ve kalkınan bir kent olması için çalıştıklarını, bölgede veterinerlik, mühendislik ve gıda konusunda eğitim veren bir fakülte açılması için girişimde bulunacaklarını söyledi.



Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Kaya'nın ziyaret ettiği Tanrıseven, ilçede yükseköğretimin geliştirilmesi çalışmalarına destek vereceklerini belirtti.



Tire'nin gelişen ve kalkınan bir kent olması için gayret göstereceklerini söyleyen Tanrıseven, "Burada bir fakülte açılması için girişimlerde bulunacağız. Bu, veterinerlik, mühendislik, gıda üzerine olabilir. Tire yükseköğretimde daha iyi bir yere gelecek." diye konuştu.



İlçeye ulaşımın rahat sağlanabilmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Tanrıseven, ölümlü kazaların yaşandığı Tire-Belevi yolunun yapımı konusunun da takipçisi olduğunu kaydetti.



Doç. Dr. Ahmet Kaya da Kaymakam Tanrıseven'in önderliğindeki yükseköğretimin geliştirilmesi çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.



Tire Ticaret Odası'ndan destek talebi



Kaymakam Tanrıseven, kendisini ziyaret eden Tire Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Çapkınoğlu, Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Agah Yalgın ve Lemi Ergenlioğlu'ndan da ilçeye fakülte açılması konusunda destek istedi.



Ticaret Odası Başkanı Çapkınoğlu fakülteye yer temini konusunda üzerilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.