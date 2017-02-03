Tire Stadı'nda Kaba İnşaatta Sona Doğru

İZMİR'in merkezinde yapımı yılan hikayesine dönen yeni statlarla ilgili bekleyiş devam ederken şehrin ilçelerinden Tire'de Eylül 2015'te temeli atılan 13 bin 500 seyirci kapasiteli Tire Stadı'nda kaba inşaatta son aşamaya gelindi.



Tire Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 23 milyon 500 bin TL bedelle yaptırdığı statta kaba inşaatın en kısa sürede bitilmesine çalışıldığı açıklandı. Stadın 4 tribününden birinin üzeri kapatılırken diğer tribünlerin kapatılması için de çalışmalara başlandı. Temmuz ayında tamamlanması planlanan yeni stadın 2017-18 sezonuna yetiştirileceği açıklandı.



Maltepe mevkiinde yer alan ve ihalesi Haziran 2015'te yapılan UEFA standartlarındaki stadı, Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden Tire 1922 Spor kullanacak. Alsancak Stadı'nın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce kapatılıp 2 yıl önce yıkılması, Atatürk Stadı'nın da zaman zaman bakıma alınmasıyla büyük zorluklar çeken İzmir kulüpleri, adeta stat dilencisine dönmüş, maç oynamak için Menemen, Manisa, Balıkesir, Bursa hatta Sakarya'ya gitmek zorunda kalmıştı. Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statları için halen ihale süreci bekleniyor.



BORNOVA STADI İLAÇ OLDU



İzmir'de Alsancak Stadı'nın yıkılmasıyla ortaya çıkan stat sıkıntısı, bu sezon başında Doğanlar'da inşa edilen Bornova Stadı'nın devreye girmesiyle bir nebze hafifledi. İzmir'in 1'inci Lig'deki temsilcileri Göztepe ve Altınordu, maçlarını Bornova Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi katkısıyla yaptırdığı UEFA standartlarındaki bu tesiste oynuyor. 6041 koltuk kapasiteli stat, kuzey kale arkası tribünü ile doğu maraton tribününün kalan bölümlerinin tamamlanmasıyla 11 bin 500 kapasiteye çıkacak. Milli Emlak, bu alanların tahsisini geçtiğimiz aylarda yaptı.



- İzmir