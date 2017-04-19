Tire Plunges Into Pharmacy, Injures Two People In Turkey's Adana

Tire plunges into pharmacy, injures two people in Turkey's Adana(Tür: English News)

Tire plunges into pharmacy, injures two people in Turkey's Adana

(Tür: English News)

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Turkey, Adana, Tire
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