Tire Musiki Derneğinden Türk Sanat Müziği Konseri

Tire Musiki Derneği, şef Özgür Yükçü yönetiminde Türk Sanat Müziği konseri verdi.



Tire Belediyesi Kültür ve Sanat Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Türk Sanat Müziğinin birbirinden farklı eserleri müzikseverlerle buluştu.



Konser sonunda açıklama yapan Tire Musiki Derneği Başkanı Özgür Yükçü, dernek hakkında bilgi vererek, "Tire Musiki Derneği 1988 yılında kuruldu. Çocuk yaşlarda katıldığım koronun 5 yıldır da şefliğini yapıyorum. Bu gece tamamen kendi sazlarımızla bir konser gerçekleştirdik. Katılan herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.



Derneğin kurucularından Ergün Temiztaş, şef Yükçü'ye çiçek takdim ederek yeni programları sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.