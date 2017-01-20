Tire'de Zekai Tunca Konseri

Türk Sanat Müziği sanatçısı Zekai Tunca, Tire'deki Klasik Türk Müziği Konseri'nde konuk solist olarak sahneye çıktı.



Sanatçı Tunca, Şef Dr. Halil Altınköprü yönetimindeki Tire Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu'nun konserinde konuk sanatçı olarak sahne aldı.



Konserin ilk bölümünde Tire Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu, Alaeddin Yavaşça ve Zekai Tunca'nın bestelerinden oluşan şarkıları solo ve koro olarak seslendirdi.



Konserin ikinci bölümünde sahne alan sanatçı ve bestekar Zekai Tunca, sevilen şarkılarını seslendirdi. 45 dakika sahnede kalan sanatçıyı Tireliler ayakta alkışladı.



Program sonunda konuşan Tunca, Tire'yi çok sevdiğini, kendisine program teklif edildiğinde hiç düşünmeden teklifi kabul ettiğini söyledi.