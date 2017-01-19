Tire'de Yaşlı Kadın Evinin Bahçesinde Ölü Bulundu

Tire ilçesinde yaşlı bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 95 yaşındaki Zehra Güler'i bahçede yattığını gören komşuları polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Güler'in öldüğünü tespit etti.



Güler'in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.