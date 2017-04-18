Tire'de Turizm Haftası Kutlamaları

Tire ilçesindeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Turizm Haftası nedeniyle bir etkinliği düzenledi.



Seha Gidel Kent Müzesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven, "Tire'nin turizmine baktığımız zaman gerek tarımsal, gerek de inanç ve kültür turizmi bakımından örnek bir şehirdir. Amacımız buradaki kültürü, diyaloğu ve tarihi eserleri bütün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaktır. Bu çerçevede Tire esnafının daha fazla kazanmasını ve turizmden pay almasını hedefliyoruz." dedi.



Belediyenin yapmış olduğu yatırımlara destek olup, kentteki tarihi yerleri onarılacağını kaydeden Tanrıseven, ilçelerinde Cumhuriyete tanıklık eden eserlerin başında yer alan Hükümet Konağı'nın aslına uygun olarak yeniden restore edileceğini söyledi.



Programda Tire Halk Eğitimi Merkezi Mehter Takımının verdiği konserinin ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.