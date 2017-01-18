Tire'de "Polis Para İstemez" Projesi

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda artan "telefonla dolandırıcılık" vakalarına karşı vatandaşı uyarmak amacıyla "Polis para istemez" projesi başlattı.



Proje çerçevesinde, bilgilendirici tanıtım broşürleri dağıtan Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları, banka ve bankamatikler, işyerleri, apartmanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlara afişler astı.



Tire İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, yaptığı açıklamada, şüphelilerin gelişen teknolojik imkanlar sayesinde kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıttığını, bu yolla da kimlik bilgilerini elde ettiği vatandaşların terör örgütlerinin adını da kullanmak suretiyle korkutarak parasını aldığını belirtti.



Dolandırıcıların ayrıca telefon numaralarına "hediye kazandınız" ya da "çekiliş kazandınız" gibi mesajlar atarak, vergi veya kargo ücreti adı altında para talep ettiğine dikkati çeken Kiremitçi, "Dolandırıcılar, telefonla sizi arayarak sağlık veya hayat sigortanızın yenilenmesi için para yatırmanızı isteyerek de dolandırabilmektedirler." dedi.



Kiremitçi, dolandırıcıların daha önce PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin ismini kullanırken son zamanlarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ismi ile vatandaşlarımızı dolandırmaya çalıştığını kaydetti.



"155'i ya da en yakın karakolu arayın"



Vatandaşların uyanık olmasını isteyen Kiremitçi, şunları söyledi:



"Sizi telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla inanmayın. Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katiyen itibar etmeyin. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 Polis İmdat hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin. Şunu unutmayın ki hiçbir kamu görevlisi, polis, asker, savcı hiçbir sebeple vatandaştan para, altın ile banka kartı veya kredi kartı bilgisi istemez. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak Tire halkının can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız."



Proje çerçevesinde Tire İlçe Müftülüğü görevlileri ilçedeki 125 camide özellikle Cuma hutbesi ve vaazlarla konuya dikkati çekerken, belediye de düzenli aralıklarla yaptığı anonslarla vatandaşları bilgilendirip uyarıyor.