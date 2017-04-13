Tire'de Otizm Farkındalığı Konferansı Yapıldı

Tire Kaymakamlığı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve ilçedeki özel bir okulun Dünya Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde, ortaklaşa konferans düzenledi.



Tire Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan ilçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven, temel prensiplerinin engelli bireyleri topluma kazandırmak ve sosyal hayatın içine katmak olduğunu ifade etti.



Engellileri bir eksikliği olan kişiler olarak değil aksine eğitilebilir ve kendilerini eğittikten sonra da hayatın içinde kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bireyler olarak kabul ettiklerini söyleyen Tanrısever, "Sosyal etkileşimde bulunan üreten sanatla uğraşan kendi ihtiyaçlarını karşılayan bireyler haline getirmek ve bunu ömür boyu sürdürmelerini sağlamak prensibimiz." dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdür Yardımcısı Nadir Maşalacı da, bakanlığın engelli hizmetleri alanına yönelik çalışmaları ve İzmir'deki engelli hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi.



Maşalacı, "Engelli hakkı diye bir şey yoktur, insan hakkı vardır. Evrensel hukuk kuralları gereği böyle bakmalıyız. Engelli vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarına alınmak istenmiyor. Araçları binmeleri zaten zor iken bir de bindiklerinde diğer vatandaşlarca, 'Engellisin sen evinde otursana' serzenişi yahut şoförün ilgisizliği ile karşılaşıyor. Bu yüzden öncelikle insan haklarına odaklanmalıyız. Gençlere çok iş düşüyor. Gençlerimizi STK'lara üye olmaya ve çalışmalarına katılmaya teşvik etmeliyiz." diye konuştu.



Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergün Güngör ise Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ulusal eylem planı sunumu yaptı.



Güngör, Türkiye'de 1 milyondan fazla otizmli olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Tahmin ediyoruz çünkü bununla ilgili elimizde veri yok. Bu konuda istatistiki bir çalışma yapılmamış. Yapılmasını çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Konferansa ilçe Emniyet Müdürü Engin Tetik, Jandarma Komutanı Emre Davutoğlu, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkut, Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turhan Eke ve davetliler katıldı.