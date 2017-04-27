Tire'de Kaçak Kazıya 6 Gözaltı

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent dışından ilçeye gelen bir grubun Kurşak Mahallesi yakınlarında kaçak kazıyla tarihi eser arayacağını öğrendi. Bölgede önlem alan Büyükkale Karakol Komutanlığı ekipleri, M.A., M.K., M.K., E.O., C.G., ve İ.B.'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede birden fazla noktada kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Kaçak kazıda kullanılan dedektör, kazma, kürek, balyoz, levye, halat, ip merdiven, baret, matkap, emniyet aletleri ve aydınlatma araçları gibi malzemeler ile şüphelilerin kullandığı otomobile de el konuldu.



Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



- İzmir