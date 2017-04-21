Tire'de İllüstrasyon Sergisi Açıldı

Tire ilçesinde, İllüstratör Melis Çamlıoğlu'nun 23 eserden oluşan sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler binasındaki serginin açılışında konuşan Çamlıoğlu, resme olan ilgisinin çocukluk yıllarından başladığını belirtti.



Çamlıoğlu, "Annemin giyim öğretmeni olması ve evdeki çalışmaları bu alana merak duymamı sağladı." dedi.



Eserlerinde Kore'de ve Rusya'da yaygın olan eskiz stilini kullandığını ifade eden Çamlıoğlu, şunları kaydetti:



"Amacım, eskiz stilini Türkiye'de de yaymak ve az çizgi ile çok mesaj verebilmek. Bu yüzden eserlerde kişilerin nesneleri kendilerinin anlamasını ve bu sayede gözün tanımlama yetisini aktif hale getirmek istiyorum."



Sulu boya tekniğinin kullanıldığı eserlerden oluşan sergi 30 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.