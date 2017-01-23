Tire'de Hırsızlık İddiası

Tire'de, zeytin hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaplan Mahallesi Sazlık mevkisinde V.D. ile H.V'ye ait bahçeden 23 çuval zeytin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, ilçedeki MOBESE kamerası kayıtlarından plakasını tespit ettikleri kamyoneti ilçe merkezinde durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 23 çuval zeytin ele geçirildi, sürücü R.V. gözaltına alındı.



Şüphelinin jandarmadaki işlemelerinin devam ettiği, zeytinlerin de sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.