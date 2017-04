Tire'de Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde traktör ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Tire-Gökçen yolunda dün gece saat 23.50 sıralarında meydana gelen kaza sonrası yol savaş alanına dönerken, kaza yerinde can pazarı yaşandı. Tire'ye bağlı Işıklı köyündeki bir düğünden Tire'ye dönmekte olan 5 kişilik ailenin bulunduğu kamyonet, Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde bir traktörle çarpıştı. İddiaya göre, Bekir Dağdelen (40) yönetimindeki 09 NJ 291 plakalı kamyonet, Gökçen'den Tire istikametine seyir halindeydi. Tire'nin girişinde Yeni Sanayi Sitesi mevkiine yaklaştığı esnada, orada bulunan akaryakıt istasyonu önünde Halil Kaygısız (67) yönetimindeki 35 T 1514 plakalı traktöre çarptı. Traktöre çarpmasının ardından takla atmaya başlayan araç 150 metre sonra durabildi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen kaza sonrası Tire-Gökçen yolu savaş alanına döndü ve yolda can pazarı yaşandı.



Yaralıların imdadına, akaryakıt istasyonundaki vatandaşlar ve arkadan başka bir araçla gelen yakın akrabaları koştu. Olay yerine kısa süre içinde çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları, Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.



Kazada kamyonet sürücüsü Bekir Dağdelen, kamyonette yolcu olarak bulunan Kağan Dağdelen (16), Hülya Dağdelen (39), Bahriye Dağdelen (61) ve Aylin Dağdelen yaralandı. Traktör sürücüsü Halil Kaygısız ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.



Kamyonette bulunan yaralılardan durumu ağır olan Hülya Dağdelen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. - İZMİR