Tire'de Deve Güreşi

Tire ilçesinde, bu yıl 17'ncisi düzenlenen deve güreşleri yapıldı.



Maltepe Güreş Alanındaki güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 110 deve katıldı. Deve güreşleri, yoğun izleyici katılımına sahne oldu.



17. Geleneksel Deve Güreşi Komite Başkanı Muzaffer Baybars, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güreşler 10 bin kişinin katılımıyla başladı. Havanın da güzel olmasıyla katılım yoğun oldu. Şehitlere saygı nedeniyle bu sene güreşlerde davul ve zurna çalınmadı." diye konuştu.



Tire Belediyesi'nin desteklediği etkinliğin gelirinin, Tire 1922 Spor Kulübü'ne aktarılacağı bildirildi.