Tire'de Aranan 6 Kişi Yakalandı

Tire ilçesinde halk oyalaması önlemleri kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk oylaması güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığı denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan arama bulunan Ş.Ş. (50), G.Ç. (30), S.Y. (39), M.Ü. (29), C.P. (24) ve K.K. (39) oy kullanma işlemlerinin ardından gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, "görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçundan" nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.K, tutuklandı.