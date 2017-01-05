Tire 1922 Teknik Direktörü Toros Açıklaması

Tire 1922 Teknik Direktörü Mesut Toros, lige verilen arayı iyi değerlendirerek, taraftarlarına ikinci yarıda çok farklı bir takım izleteceklerini söyledi.



Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımlarından Tire 1922, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da kampında, günde çift idmanla sürdürüyor.



Hazırlıklar kapsamında kırmızı beyazlı ekip, oynadığı ikinci hazırlık maçında Bayrampaşa'yı 1-0 yendi.



"İkinci yarı farklı olacak"



Teknik direktör Toros, maçın ardından takımın son durumuna ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlık maçlarında iyi bir performans sergilediklerini, eksiklikleri gidermek için çok çalıştıklarını söyledi.



Takım olarak ikinci yarıda seyir zevki veren maçlar çıkarmak istediklerini ifade eden Toros, "Oyuncularımız istekli ve arzulular. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bambaşka bir Tire 1922 izleyeceksiniz. Bir iki bölgeye takviyelerimiz olacak. Taraftarımıza ikinci yarı büyük iş düşüyor. Onlar olmadan futbolun zevki olmaz. 2. Lig'e yükselmek için hep birlikte savaşacağız. Biz kendimize güveniyoruz. Yönetimimize ve onursal başkanımız Tayfur Çiçek'e kamp ve destekleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Tire 1922, ilk yarıyı 9. sırada tamamlamıştı.