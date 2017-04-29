Tire 1922-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1-2
STAT: 4 EylülHAKEMLER: Enez Kaplan (xx), Muharrem Güzel (xx), Barış Çiçeksoylu (xx), TİRE 1922: Ömer (xx) - Barış (xx), Erdinç (x), Alpaslan (xx), Mümin (x), Furkan Tuşik (x) (Dk. 78 Abdulsamet x), Cemal (xx), Ozan Murat (x) (Dk. 89 Buğrahan), Yasin (xx) (Dk.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Enez Kaplan (xx), Muharrem Güzel (xx), Barış Çiçeksoylu (xx),
TİRE 1922: Ömer (xx) - Barış (xx), Erdinç (x), Alpaslan (xx), Mümin (x), Furkan Tuşik (x) (Dk. 78 Abdulsamet x), Cemal (xx), Ozan Murat (x) (Dk. 89 Buğrahan), Yasin (xx) (Dk. 61 Hakan x), Gökhan (xx), Melih (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ömer Faruk (xxx) - Alper Sürücü (xx), Alper Akçam (xxx) (Dk. 46 Hamza x), Samed Kartal (xxx) (Dk. 74 Bilal x), Harun (xx), Barbaros (xx), Ümit (xx) (Dk. 70 Mehmet xxx), Şemsettin (xx), Özgür (xx), Uğur (xxx), Mustafa (xxx)
GOLLER: Dk. 40 Alper Akçam, Dk. 87 Mehmet (Manisa Büyükşehir Belediyespor), Dk. 56 Cemal (Tire 1922)
SARI KARTLAR: Mustafa (Manisa Büyükşehir Belediyespor)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta play off oynamayı geçen hafta garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, normal sezonun son haftasında Tire 1922'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligi 4'üncü sırada tamamladı. Bu sonuçla 58 puana yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un play off'taki rakibi Silivrispor oldu. Tire 1922 ise 43 puanda kalarak 2016-2017 sezonunu 11'inci basamakta bitirdi.
20. dakikada Uğur'un kullandığı frkikte Tire 1922 kalecisi Ömer gole izin vermedi.
40. dakikada konuk Manisa Büyükşehir Belediyespor öne geçti. Samed Kartal'ın sağdan ortaladığı topu ceza sahası içinde iyi kontrol eden Alper Akçam sert vurdu, üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
56. dakikada Tire 1922 beraberliği sağladı. Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Cemal topu filelere gönderdi: 1-1.
69. dakikada Erdinç'in soldan ortaladığı topa Melih kafayı vurdu. Ancak üst direk gole izin vermedi.
84. dakikada Melih ara pasında ceza sahasına sızan Gökhan'ın şutunu Manisa Büyükşehir Belediyespor kalecisi Ömer Faruk çıkardı.
87. dakikada konuk takım galibiyet golünü attı. Cemal'in kaptırdığı topla ceza alanına sokulan Mehmet'in plasesi ağları havalandırdı: 1-2.
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