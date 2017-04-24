Tire 1922 Darmadağın

SPOR Toto 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta deplasmanda Halide Edip Adıvarspor'a 4-2 yenilen Tire 1922, üst üste 6'ncı mağlubiyetini alarak kötü gidişini sürdürdü.



İkinci yarıda yakaladığı çıkışla play off hattına kadar yükselmesine rağmen art arda aldığı yenilgilerle alt sıralara savrulan Tire 1922, düşme tehlikesi bulunmamasına rağmen futboluyla ve aldığı kötü skorlarla şaşırttı. Puan yüzü göremediği son 6 maçta 19 gol yiyen kırmızı-beyazlılar, 6 gol atabildi. Tire 1922, sezonun son sınavında evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek taraftarının gönlünü almaya çalışacak. - İzmir