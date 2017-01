Tire 1922-Dardanelspor: 2-1

STAT: 4 Eylül



HAKEMLER: Alper Orhan (xx), Fatih Çeltikçi (xx), Serhat Sağır (xx)



TİRE 1922: Ömer (xxx) - Ramazan (xx), Furkan Tuşik (xxx), Emre (xx) (Dk. 63 Ozan Murat xx), Gökhan (xx), Hakan Yağmurkaya (xxx), Güner (xxxx), Melih (xx) (Dk. 87 Yasin), Hakan Çakır (xxx), Mümin (xx), Yusuf (xx) (Dk. 71 Furkan Tuncer xx)DARDANELSPOR: Ceyhun (xx) - Sinan (x), Can (xx), Uğur Uğur (x), Nuri Fatih (xx), Ufukcan (x) (Dk. 63 Selim x), Bedri (xx), Ahmet Sönmez (xx), Ahmet Emir (x), Ahmet Yazar (xx), Mertcan (x) (Dk. 46 Fırat xx)



GOLLER: Dk. 28 Hakan Yağmurkaya, Dk. 67 Güner (Tire 1922), Dk. 56 Fırat (Dardanelspor)



SARI KARTLAR: Ramazan, Melih, Ozan Murat (Tire 1922), Can, Fırat (Dardanelspor)



ÜÇÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Tire 1922, düşme hattının sınırında yer alan Dardanelspor'u 2-1 mağlup ederek play off yolunda umutlandı. İlk yarıyı Hakan Yağmurkaya'nın golüyle önde kapatan Tire 1922, 56'ncı dakikada Fırat'ın golüne engel olamadı. Tire 1922'de 67'nci dakikada sahneye çıkan Güner takımına 3 puanı kazandırdı. Bu sonuçla Tire 1922 puanını 26'ya çıkartarak adını 9'uncu sıraya yazdırdı, 19 puanda kalan Dardanelspor ise tahlikeli bölgeden kurtulamadı.



28. dakikada Tire 1922 öne geçti. Güner'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Hakan Yağmurkaya meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



32. dakikada sağ kanattan Dardanelspor ceza alanına giren Güner kaleyi yokladı, savunmadan seken topu Melih tamamlamak istedi ancak sonuç gelmedi.



52. dakikada yine Güner kaleyi yokladı, kaleci Ceyhun topu kornere çeldi.



56. dakikada Dardanelspor eşitliği sağladı. Orta sahadan aldığı topla Tire 1922 yarı sahasına giren Fırat sert bir vuruşla skora denge getirdi: 1-1.



67. dakikada ev sahibi ekip tabelayı yine değiştirdi. Bu dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Güner şık bir vuruşla Ceyhun'u avladı: 2-1.



- Tire