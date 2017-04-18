Tırdan Kaçan Angus Ortalığı Birbirine Kattı

Mersin Uluslararası Limanı'na gemiyle getirilen anguslardan biri indirildiği sırada kaçtı. Önce denize atlayan, oradan kurtarıldıktan sonra da ekiplere zor anlar yaşatan angus, uzun süren uğraşlar sonucunda uyuşturucu iğneyle uyutularak yakalanabildi.



Edinilen bilgiye göre, Brezilya'dan ithal edilerek gemiyle Mersin'e getirilen anguslar kentteki limanda götürülecekleri şehirlere sevklerinin yapılması için kamyon ve tırlara alındı. Bu alım sırasında bir angus tırdan atlayarak kaçmaya başladı. Görevlilerin hayvanı yakalamaya çalışması etkisiz olurken, angus denize atladı. Bir süre denizde kalan hayvan daha sonra kıyıya çıkarak kayalıkların üzerinde beklemeye başladı. Bu sırada limandaki görevliler Mersin Büyükşehir Belelediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri angusu halatla yakalamaya çalıştı. Bu çabalardan da sonuç alınamaması ve zaman zaman hayvanın çevredekilerin üzerilerine doğru koşması üzerine görevli bir kişi tarafından tüfekle uyuşturucu iğne sıkıldı. 4 iğnenin isabet ettiği angus bir süre daha koştuktan sonra etkisiz hale geldi. Bayılan hayvan iş makinesi vasıtasıyla bulunduğu yerden alınarak kamyona yüklendi. - MERSİN