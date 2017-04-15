Tırdan Düşen İş Makinesi Kamyona Çarptı

Samsun'da tırın üzerinden kayarak yola düşen iş makinesinin çarptığı kamyon sürücüsü yaralandı.



Emrullah Kosif (55) idaresindeki 55 AKH 33 plakalı tırın taşıdığı iş makinesi, Belediyeevleri Mahallesi Harika Sokağı'nda rampa çıkarken kayarak yola düştü.



Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra Samsun-Ordu karayolunda refüjü aşan iş makinesi, Murat Mırık'ın kullandığı 34 KL 5563 plakalı kamyona çarparak durabildi.



Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, iş makinesinin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.



Öte yandan İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde İsa Kahraman'ın (29) kullandığı 60 FU 9628 plakalı asfalt yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü ile araçtaki Mürsel Yaşar (38) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.