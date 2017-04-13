Tırdaki Yüklerin Üzerinde Otomobil Taşıdı

Kahramanmaraş'ta tırdaki yüklerin üzerinde otomobil taşıyan sürücü trafiği tehlikeye attı. Tır sürücüsünün sorumsuz hareketi diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi.



Kahramanmaraş çevre yolu üzerinde seyir halinde olan tır, yüklerinin üzerinde otomobil taşıması diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Cep telefonları kameralarınca yaşananları görüntüleyen vatandaşlar, otomobilin sadece bir halata bağlı olduğunu iddia ettiler. - KAHRAMANMARAŞ