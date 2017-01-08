Tiran ve Sanafir Adalarının Suudi Arabistan'a Geçmesi

Mısır'da muhalifler, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçişini sağlayan antlaşmaya tepki amacıyla Başbakanlık önünde gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu.



Ülkedeki muhalif sol partilerden El-Kerame'nin Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan emekli büyükelçi Masum Merzuk, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçişini sağlayan antlaşmaya tepki amacıyla çarşamba günü öğlen gösteri düzenleneceğini duyurdu.



Eski Mısır Cumhurbaşkanlığı adaylarından solcu siyaset adamı Hamdin Sabbahi de konuşmasında adaların Mısır'a ait olduğunu vurguladı.



Basın toplantısında Sosyalist Halk İttifakı Partisi yöneticilerinden Midhat ez-Zahid, El-Kerame Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Besyuni, eski İşgücü Bakanı Kemal Ebu İyta ve Gazeteciler Sendikası Özgürlükler Komitesi Başkanı Halid el-Beleşi de hazır bulundu.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in geçen nisan ayında Mısır ziyareti esnasında iki ülke arasında imzalanan Kızıldeniz Sınır Antlaşması gereği Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a geçmişti.



Mısırlı avukatlar Halid Ali ve Ali Eyyub, antlaşmanın iptali için 10 Nisan'da dava açmış, ilk duruşma 17 Nisan'da görülmüş, 21 Haziran'da ise devletin taraf olduğu davalara bakan İdari Mahkeme, antlaşmanın iptaline karar vermişti. Davada hükümeti temsil eden savunma heyeti ise kararı, Yüksek İdari Mahkemeye taşımıştı.



Mısır Bakanlar Kurulu ise 29 Aralık'ta, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçişini sağlayan antlaşmayı kabul ederek parlamentoya göndermişti.