Tiran ve Sanafir Adalarının Suudi Arabistan'a Geçmesi

Mısır'da Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçişini sağlayan antlaşmaya tepki gösteren çok sayıda kişi, başkent Kahire'deki Gazeteciler Sendikası önünde gösteri yaptı.



"Ablukayı kaldırın" ve "Bu toprakların sahibi biziz" sloganları atan göstericilere müdahale eden polis, bazılarını gözaltına aldı. Polis ayrıca Gazeteciler Sendikasına çıkan tüm caddeleri araç trafiğine kapatarak sadece yayaların geçişine izin verdi.



Dün gazeteci ve aktivistler sosyal paylaşım sitelerinden, adalarla ilgili antlaşmaya tepki göstermek amacıyla Sendika'dan başlayıp Parlamento binası önüne kadar sürecek bir yürüyüş düzenleme çağrısı yapmıştı.



Mısır'da önceki gün, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçişini sağlayan antlaşmanın iptaline ilişkin mahkeme kararının "geçici olarak durdurulması" onanmıştı.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in geçen nisan ayında Mısır ziyareti esnasında iki ülke arasında imzalanan Kızıldeniz Sınır Antlaşması gereği Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a geçmişti.



Mısırlı avukatlar Halid Ali ve Ali Eyyub, antlaşmanın iptali için 10 Nisan'da dava açmış, ilk duruşma 17 Nisan'da görülmüş, 21 Haziran'da ise devletin taraf olduğu davalara bakan İdari Mahkeme, antlaşmanın iptaline karar vermişti. Davada hükümeti temsil eden savunma heyeti ise kararı, Yüksek İdari Mahkemeye taşımıştı.



Mısır Bakanlar Kurulu ise 29 Aralık'ta, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçişini sağlayan antlaşmayı kabul ederek parlamentoya göndermişti.