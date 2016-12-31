Tiran ve Sanafir Adalarının Suudi Arabistan'a Geçmesi

Mısır'da, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçişini sağlayan antlaşmanın iptaline ilişkin mahkeme kararının "geçici olarak durdurulması" onandı.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Acil İşler İstinaf Mahkemesi, Mısır ile Suudi Arabistan arasında imzalanan Kızıldeniz Sınır Antlaşması'nın iptaliyle ilgili Kahire Acil İşler Mahkemesinin eylül ayında aldığı "geçici durdurma kararını" onayladı.



Duruşmanın ardından AA muhabirine açıklama yapan davacı avukatlardan Ali Eyyub, iptal ile ilgili nihai kararın Yüksek İdari Mahkeme tarafından 16 Ocak'ta verileceğini söyledi.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in geçen nisan ayında Mısır ziyareti esnasında iki ülke arasında imzalanan Kızıldeniz Sınır Antlaşması gereği Tiran ve Sanafir adaları Suudi Arabistan'a geçmişti.



Mısırlı avukatlar Halid Ali ve Ali Eyyub, anlaşmanın iptali için 10 Nisan'da dava açmış, ilk duruşma 17 Nisan'da görülmüş, 21 Haziran'da ise devletin taraf olduğu davalara bakan İdari Mahkeme, antlaşmanın iptaline karar vermişti. Davada hükümeti temsil eden savunma heyeti ise kararı, Yüksek İdari Mahkemeye taşımıştı.



Yüksek İdari Mahkemenin 16 Ocak'ta "bu iptal kararını onaması" durumunda dava Yüksek Anayasa Mahkemesi'ne taşınacak. Yüksek Anayasa Mahkemesi de anlaşmanın iptaline hükmeden İdari Mahkemenin kararı ile iptalin durdurulmasına hükmeden Kahire Acil İşler Mahkemesinin kararı arasında seçim yapacak.